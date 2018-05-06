سيفيتال ستحلّ مشكلة نقص المياه في العالم.

عرض رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب ، اليوم الأحد ، خلال مشاركته في ملتقى "هوراسيس" لرواد الأعمال في البرتغال ، تجربة مجمع "سيفيتال" في مجال إنتاج المياه شديدة النقاوة وتحلية مياه البحر ، كاشفا عن تقنية جديدة ، وصفت بأنها ثورية في هذا الشأن.

وكشف ربراب في مداخلته أمام المشاركين في ملتقى "هوراسيس" الذي يجمع بمدينة كاسكايس البرتغالية نحو 600 شخصية رائدة في عالم الاقتصاد من جميع أنحاء العالم، إن مجمع سيفيتال يطوّر تكنولوجيا ثورية ستمكّن من حلّ مشكلة نقص المياه في العالم ، وقال مالك المجمع إن التكنولوجيا المسماة "evcon" التي يتمّ تطويرها في مخابر المجمع ستكون ثورة في مجال إنتاج الماء شديدة النقاوة وتحلية مياه البحر .