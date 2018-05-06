مديرية الوظيفة العمومية تحدد أوقات العمل خلال شهر رمضان

حددت المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية، خلال شهر رمضان القادم لعام 1439 هجري ، وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس .

وأوضح بيان للمديرية أنه سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا (7سا و30 د) الى الساعة الثانية والنصف زوالا (14 سا و30 د )بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الاغواط، بسكرة والوادي،أما بالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا (9سا)إلى الرابعة مساء (16سا)

وأضاف نفس المصدر أنه "سيتم الرجوع الى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك".