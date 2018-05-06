ماجر يفاجئ الجميع ويوجه رسالة صادمة لتايدر

أكد الناخب الوطني رابح ماجر في حوار مع قناة "البلاد" اليوم بمركز سيدي موسى، أنه سيكون جد سعيد في حال توج النجم المصري محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، مؤكدا أنه سيكون سعيد إذا توج بهذا اللقب لاعب عربي آخر، بعدما سبق وأن توج به ماجر مع بورتو سنة 1987 ويعتبر اللاعب العربي الوحيد الذي حقق هذا اللقب لحد الآن، بحيث قال:" سأكون أول الفرحين في حال قدم محمد صلاح مباراة كبيرة ضد ريال مدريد وتوج باللقب، لأنه لاعب عربي من بلد شقيق، وإن شاء الله يكون في الموعد ويكرر ما حدث في المباريات السابقة التي عرفت تألق لافت لمحمد صلاح، ومخطئ من يقول أنني صرحت أنني أفضل من محمد صلاح أو افضل لاعب عربي ولم يسبق وأن صرحت بهذا الشكل وكلامي تم تحريفه "

" فتحت صفحة جديدة مع وسائل الإعلام وآمل أن تساعدوني "

أكد ماجر في خضم تصريحاته، أنه قرر فتح صفحة جديدة مع وسائل الإعلام، بعدما قاطعهم في فترة سابقة، بحيث قال:" "فتحنا صفحة جديدة مع وسائل الإعلام قائمة على الاحترام المتبادل، وعلينا أن نضع اليد في اليد لمصلحة المنتخب"

" لم أصرح أبدا أنني أستهدف التتويج بكان 2019 "

وأكد ماجر أنه لم يصرح ولا مرة عن إستهدافه التتويج بكان 2019 بالكاميرون، بحيث قال:" أنفي نفيا قاطعا كل ما قيل عن رغبتي في وضع التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 كهدف، المنافسة ستكون صعبة، نملك جيل لا بأس به وتشكيلة في المستوى، وإن شاء الله سنعمل على تقديم مشوار مشرف ولما لا الظفر بهذا اللقب، وإضافة نجمة ثانية لقميص المنتخب ".

" البرتغال لا تخيفني "

وعن المباراة الودية التي تنتظر الخضر ضد المنتخب البرتغالي شهر جوان المقبل، أكد ماجر أنها ستكون مباراة مفيدة للمنتخب كاشفا أنه لا يخشى رونالدو وزملاءه، بحيث قال:" نعمل على تحضير منتخب جاهز لكان 2019، ولقاء البرتغال سيكون مفيد جدا، لكن لا يجب أن ندخل خائفين، ومواجهة زملاء رونالدو لا تخيفني إطلاقا وسنعمل على تقديم مباراة في المستوى ".

" روراوة الله يهديه "

وعن التصريحات الأخيرة لرئيس الإتحادية السابق محمد روراوة، الذي أكد أنه يخشى على مستقبل المنتخب الوطني في إشارة لماجر الذي لا يتفاهم مع رواروة منذ سنوات، أجاب ماجر قائلا:" لم أسمع ما قاله روراوة، لكن لا أدري ماذا يقصد عندما يقول أن المنتخب في خطر معي، وأقول له بعباراة واحدة الله يهديه "

" الأبواب لا تزال مفتوحة أمام فيغولي ومبولحي "

وأكد الناخب الوطني رابح ماجر أن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة أمام الثنائي المبعد فيغولي ومبولحي، بحيث قال:" أبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام سفيان فيغول ورايس مبولحي، أعترف بما يقدمانه ولا يمكنني التقليل من احترامهما ".

" تايدر عليه أن يتحمل مسؤولية ما صرح به "

وفي ما يخص ملف متوسط الميدان تايدر الذي كان قد إنتقد الطاقم الفني في تصريحات سابقة أسالت الكثير من الحبر، بحيث قال:" بالنسبة لـ تايدر فملفه قد أغلق، لقد تكلم وهو يتحمل مسؤوليته"

" سأواصل الدفاع عن شاوشي "

وعن الحارس الدولي فوزي شاوشي الذي عوقب مؤخرا من قبل لجنة الإنضباط وخطأه الفادح في مباراة المولودية الأخيرة ضد الدفاع الجديدي في رابطة الأبطال، أكد ماجر أنه سيواصل الدفاع عن حارسه الأول، بحيث قال:" "خرجة شاوشي أمام الدفاع الحسني الجديدي تصرف هاوي، لكنني لا أفهم كل هذه الانتقادات التي طالته وسأبقى أدافع عنه "

" عبارة آلو بورتو تسعدني كثيرا "

وتطرق ماجر لعبارة "آلو بورتو " الشهيرة والتي صنعت الحدث مؤخرا، أين أجاب قائلا:" عبارة ألو بورتو لا تزعجني بل على العكس من ذلك هي تضحكني، لقد تحدثت عن بورتو لأنه فريقي السابق وعلينا أن ننسج علاقات جيدة مع الأندية".

" لا أعامل محرز معاملة خاصة "

وأكد ماجر أنه يتعامل مع جميع اللاعبين في المنتخب بنفس الطريقة، ولا يعامل محرز معاملة خاصة عكس ما صور لبعض الأطراف، بحيث قال:" أقوم بعملي مع جميع اللاعبين بنفس الطريقة، ولا أعامل محرز معاملة خاصة، والدليل أنني أخرجته في مواجهة إيران، وهذا ما يؤكد أنني أعامل جميع اللاعبين بنفس الطريقة "

" اللعب في 5 جويلية، أو البليدة أو عنابة لا يهم ... الأهم أننا نلعب بالجزائر "

أكد الناخب الوطني ماجر أنه لا يأبه كثيرا بقضية الملعب الذي يستقبل فيه الخضر خلال المباريات المقبلة، بحيث قال:" الأهم أننا نلعب في الجزائر، سواء ملعب 5 جويلية، أو ملعب تشاكر أو حتى عنابة، ونرحب باللعب في الملاعب الجزائرية أين سيتحضننا الجمهور الجزائري ".