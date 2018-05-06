بعدما تخلت عنه مصالح الوزير الطاهر حجار ورفضت معالجته..

أطلق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES) حملة تضامن وطنية مع البروفيسور "ساعد خميسي" الذي تعرض قبل سنتين لحادث داخل قاعة الرياضات بالجامعة التي يدرس بها مما سبب له شلل في العموده الفقري.

ونادى CNES خلال حملته بجمع الأموال لعلاج البروفيسور الذي كان يدرس بجامعة قسنطينة 2 بعدما تخلت عنه المصالح الوزارية بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث وقع له داخل الجامعة.

وبحسب مصادر فإن البروفيسور ساعد خميسي الذي عمل لطلية 30 سنة كأستاذ وإداري، مشلول ولا يقوى على التحرك نهائيا بما في ذلك أصابعه.