تدمير مخابئ للإرهابيين بجيجل وسكيكدة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، السبت، مخبأ للإرهابيين يحوي قنبلتين (02) تقليديتي الصنع وكمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة، على إثر عملية بحث وتمشيط بعين القشرة، ولاية سكيكدة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة أخرى لغما (01) تقليدي الصنع بجيجل.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بعين قزام، سبعة (07) مهربين وحجزت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و(04) دراجات نارية، بالإضافة إلى تسعة (09) أجهزة للكشف عن المعادن وتسعة (09) مولدات كهربائية وسبع (07) مطارق ضغط، في حين ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بنفس المنطقة، (3.6) طن من المواد الغذائية و(400) لتر من الوقود الموجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بتلمسان، محاولة هجرة غير شرعية لـ (10) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (36) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وورقلة.