بعد قطع العلاقات مع إيران...المغرب يتهم قطر بنسج علاقات مع قادة البوليساريو

اتهمت السلطات المغربية قطر بحبك علاقات " خفية" مع جبهة البوليساريو، في تصعيد جديد لاستراتيجية المخزن بعد انتكاساته الدبلوماسية في ملف الصحراء الغربية المحتلة.

يتواصل الهذيان المغربي، فبعد اتهام ايران بمساعدة جبهة البوليساريو، جاء الدور على قطر، التي اتهمت عبر وسائل إعلام مغربية بنسج علاقات "مريبة" مع قادة البوليساريو، عبر المحميات التي وضعتها السلطات المغربية تحت تصرف قطر في عدة مناطق منها الصحراء الغربية المحتلة والمغرب.

ودار جدل في المغرب عقب قطع المملكة لعلاقاتها مع إيران، حول التضامن المحتشم من قبل قطر عقب هذا القرار، عكس باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

فنقلا عن الموقع الإخباري المغربي "هسبريبس" فان مصادر مطلعة رصدت خريطة للوجود القطري في المغرب والمناطق الصحراوية المحتلة، خصوصًا المناطق الحساسة بالصحراء الغربية، القريبة جدا مناطق تواجد جبهة البوليساريو، ما يؤكد حسب المزاعم المغربية بوجود علاقات خفية بين الدوحة وقادة الجبهة.

وفي انتظار تصريح رسمي، تأكد أن المخزن قرر لعب ورقة التصعيد بعد خسارته لعدة معارك دبلوماسية آخرها في مجلس الأمن. فكانت البداية باتهام ايران بتسليح البوليساريو بواسطة الجزائر، ما أدى الى استدعاء السفير المغربي في الجزائر. وأجمع محللون أن المغرب قرر لعب ورقة التصعيد لأنه يعلم أنها آخر ورقة بعد انتكاساته الأخيرة.