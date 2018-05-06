سلطنة عمان تعلن عن بداية شهر رمضان

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، بأن يوم الخميس 17 ماي الجاري، هو غرة شهر رمضان 1439 في البلاد.وجاء هذا الإعلان، في بيان نشرته وزارة الأوقاف العمانية عبر حسابها على “تويتر”، بناء على اعتماد اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة، على علم الفلك.

وبهذا تكون سلطنة عمان، أول دولة عربية تعلن عن غرة رمضان قبل 10 أيام من حلول الشهر الفضيل