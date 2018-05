مشاركة دراجين إماراتيين وبحرينيين بطواف القدس

نشرت صحيفة صندي تايمز البريطانية، الأحد، مقالاً تحليلياً كتبه مراسلها الإسرائيلي أنشل فيفر من القدس المحتلة، يتحدث فيه عن التحالفات العربية وتأثيرها على الفلسطينيين.

ويقول الكاتب، إن العديد من الدول السُّنية بدأت تفقد تحمسها لمسار السلام، وتزداد تقرباً من “إسرائيل”، حسب موقع “بي بي سي”.

وتحدث عن استضافة “إسرائيل” لحدث رياضي دولي كبير، هو طواف إيطاليا للدراجات الذي بدأ من القدس لأول مرة. وحمل معه حدثاً تاريخياً آخر هو مشاركة دراجين ترعاهم دول عربية. ويتعلق الأمر بالإمارات والبحرين. وهو دليل، حسب الكاتب، على التقارب بين الدولتين و”إسرائيل”.

ولكنه يوضح أن هذا التقارب لا يحمل أي تطور في مسار حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويضيف الكاتب، أنه عندما كان دراجون من الإمارات والبحرين يمرون في شوارع القدس كان آلاف الفلسطينيين يشتبكون مع الجنود الإسرائيليين على حدود غزة، في جانب من احتجاجات العودة الكبرى التي بدأوها يوم 30 مارس. وقتلت قوات الاحتلال حتى الآن 50 منهم.

ويرى أن الفلسطينيين في حالة من العزلة دبلوماسياً لم يمروا بها منذ انتفاضتهم الأولى في نوفمبر 1987. فكان المبعوثون من العالم كله يسعون لحل النزاع، وكانت جميع الدولة العربية تقف مع القضية الفلسطينية. ويبدو اليوم أن العالم منشغل بقضايا أخرى ولا يجد الوقت ليهتم بمعاناة الفلسطينيين، وفقاً لما جاء في المقال.

ويضيف الكاتب، أن العزلة سببها في الأغلب بنيامين نتنياهو الذي يمارس ضغوطاً من أجل منع أي تقدم في مسار السلام، منذ أن عاد إلى السلطة قبل تسعة أعوام. وزادت الضغوط منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

ولكنه يقول إن العزلة سببها أيضاً ضعف القيادة الفلسطينية وانقسامها وتغير التحالفات في المنطقة.

ويذكر الكاتب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في اجتماعات خاصة، خلال جولته في الدول الغربية، إن القضية الفلسطينية “لم تعد لها الشعبية التي كانت لها في الشارع العربي”. وهو الآن يركز اهتمامه مع الدول الحليفة له على مواجهة إيران وعملائها الذي يقبضون على اليمن وسوريا ولبنان.

وترى السعودية وحلفاؤها في هذه الحالة “إسرائيل” “حليفاً مفيداً”، وفقاً للكاتب، الذي تحدث عن تعاون بين البلدين خلف الستار، لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وأن هناك مؤشرات علنية على هذا التعاون. فقد سمحت السعودية لأول مرة في مارس للطائرات الهندية المتجهة إلى تل أبيب بالتحليق في أجوائها لتوفر بذلك ساعتين من الطيران.

كما هدد السعوديون، حسب الكاتب، الفلسطينيين من مغبة رفض خطة ترامب للسلام، لأن قضيتهم ستتعرض حينها للمزيد من العزلة.

