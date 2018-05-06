شاهد بالفيديو: موقف طريف ..بدوي يدفع الأطفال إلى المسبح

في موقف طريف، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بدفع أطفال داخل المسبح.

ويتواجد اليوم الأحد، نور الدين بدوي، في سطيف لمدة 3 أيام أين سيقف على وتيرة تقدم العديد من المشاريع التنموية والجوارية بمختلف بلديات الولاية.

وأكد بدوي على هامش تدشين المسبح نصف الأولمبي وبيت الشباب، على ضرورة أن تُظهر المنشآت الرياضية نتائجها.

وأضاف خلال تغريدة عبر التويتر، أن سطيف تملك مسابح نصف أولمبية ومسبحين أولمبيين،يجب أن تعطي نتائج على المستوى القاري والعالمي.