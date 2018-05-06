بالصور.. لحظة إلقاء القبض على إرهابيين في جيجل

عرضت وزارة الدفاع الوطني، الأحد، صورا للإرهابيين الإثنين اللذان ألقي القبض عليها في عملية عسكرية في زيامة منصورية بولاية جيجل.

وكان بيان للوزارة قد كشف، السبت، عن إلقاء مفرزة للجيش الشعبي الوطني، القبض على إرهابيين خطيرين بزيامة منصورية ويتعلق الأمر بكل من “حشود محمد” المكنى “أبو وائل” و”خطاب سمير” المكنى “أبو خالد” اللذان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و1996 على التوالي. المجرمان كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة.

وتمكنت وحدات الجيش في عمليات نوعية متواصلة انطلقت بداية أفريل الماضي، من تحييد ثمانية (08) إرهابيين، حيث تم القضاء على إرهابي (01) وإلقاء القبض على خمسة (05) آخرين، في حين سلم إرهابيان (02) نفسيهما للسلطات العسكرية بالمنطقة استجابة لطلب عائلتيهما. فيما تم أيضا استرجاع سبعة (07) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات التفجير، إضافة إلى كشف وتدمير عدد من المخابئ.

كما أن عائلة الإرهابي “ف. صالح” المكونة من (10) أفراد كانت قد سلّمت نفسها خلال نفس العملية للسلطات العسكرية بنفس المنطقة.