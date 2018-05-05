الدولي الجزائري “براهيمي” يُتوج بالبطولة البرتغالية مع ناديه بورتو”

توّج الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، اليوم السبت، رسميا مع ناديه بورتو البرتغالي بلقب البطولة بعد تعادل ملاحقيه بنفيكا وسبورتينغ.

في الجولة الـ33، قبل لقاء بورتو في ذات الجولة المرتقب غدا، ما جعل الأزرق البرتغالي مُتقدما بـ4 نقاط قبل جولتان.

ويعدّ هذا اللقب الأول بالنسبة لخريج مدرسة رين الفرنسي، خلال مسيرته الكروية مرورا بالدوريين الفرنسي والإسباني.