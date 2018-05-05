القايد صالح : على افراد الجيش التحضير الميداني لمواجهة “التهديدات الطارئة”

دعا اليوم، نائب وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، القوات المسلحة للاستعداد لمواجهة “التهديدات الطارئة”، في سياق التحولات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة. وأكد المسؤول العسكري السامي، الذي شرع أمس، في زيارة عمل وتفقد للناحية العسكرية الثانية بوهران، أن “يقظة الجيش الوطني الشعبي ومرابطته على طول حدود الوطن، أظهرت للشعب الجزائري وللعالم أجمع مدى حرصه والتزامه بالحفاظ على كل شبر من التراب الوطني”.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، وصلت نسخة منه إلى “البلاد”، أنه “بعد مراسم الاستقبال، وبمقر القاعدة البحرية الرئيسية لمرسى الكبير، ورفقة اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي، قائد القوات البحرية، وضع السيد الفريق إكليلا من الزهور وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، ليقوم بعدها بتفتيش الوحدات البحرية والبرية التي ستشارك غدا، في تنفيذ تمرين الإبرار البحري “طوفان 2018”على مستوى الواجهة البحرية الغربية، كما اطلع على التحضيرات النهائية لإجراء هذا التمرين.

بعدها استمع نائب وزير الدفاع إلى عرض شامل حول فكرة ومراحل تنفيذ تمرين الإبرار البحري “طوفان 2018” الذي ستنفذه اليوم الأحد، على مستوى الواجهة البحرية الغربية، وحدات بحرية وبرية مسنودة بوحدات جوية ووحدات الدفاع الجوي عن الإقليم، وذلك طبقا لتوجيهة تحضير القوات. و أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على “حرص القيادة العليا على أن يظل الجهد الجهيد الذي يبذله الجيش الوطني الشعبي، متوافقا أكثر فأكثر، مع متطلبات أمن الجزائر ودفاعها الوطني، ومع حماية استقلالها والدفاع عن سيادتها وسلامتها، وضمان وحدتها الترابية والشعبية”.

وتابع أنه “انطلاقا من ذلك، فإن قواتنا المسلحة في كافة ربوع الوطن، تولي المهام المخولة لها كل العناية التي تلـيق بها، بشكل يدفع كل إطاراتها وأفرادها ويحفزهم على أداء هذه المهام على الوجـه الأحسن وفي الوقت المناسب والحقيقي، بما يكفل بلوغ المردودية العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال”.

وجدّد نائب وزير الدفاع التذكير بأن “جهد الاستمرار في التطبيق الحرفي والدقيق لمحتويات برامج التحضير القتالي، ومختلف التعليمات والتوصيات المسداة هي من الجهود الأساسية التي نعول عليها كثيرا من أجل تـثـبـيت دعائم القوة لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتمكينه من أداء واجب التصدي الفاعل لأي تهديد طارئ أو محتمل مهما كان مصدره”.