وهران: تكفل تام بالمهاجرين الأفارقة الناجين من الغرق بالبحر

يحظى الرعايا من عدة بلدان أفريقية الذين تم إنقاذهم الأسبوع المنصرم بعرض البحر بوهران بتكفل صحي ونفسي على مستوى دار الرحمة بمسرغين بذات الولاية.

وقد عبر هؤلاء الرعايا البالغ عددهم 19 والمنحدرين من السينغال ومالي وليبيريا وغينيا في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت عن ارتياحهم للرعاية النفسية والصحية التي يحظون بها داخل هذه المؤسسة.

وذكر هؤلاء المسعفون أنهم انطلقوا في رحلتهم للهجرة غير شرعية على متن قارب يضم 38 شخصا من سواحل مدينة الناظور المغربية بعدما دفع كل واحد منهم مبلغ 2.000 أورو لمنظمي هذه الرحلة، مشيرين إلى أنهم تاهوا بعرض البحر بسبب سوء الأحوال الجوية لمدة خمسة أيام قبل أن يتم إنقاذهم من قبل حراس السواحل والحماية المدنية الجزائرية.

وللتذكير فقد تم العثور يوم الأحد الماضي على 15 جثة لرعايا من عدة جنسيات من بلدان أفريقية آخرين من المرشحين للهجرة غير الشرعية بعرض البحر برأس فلكون بوهران إثر انقلاب نفس القارب.

وأبرزت رئيسة مصلحة التضامن والحركة الجمعوية والعمل الإنساني بالمديرية الولائية للنشاط الاجتماعي ثابت نسيمة ل/وأج أن دار الرحمة بمسرغين استقبلت منذ الاثنين المنصرم 19 رعية من بلدان أفريقية، حيث أجريت لهم فحوصات طبية ونفسية من قبل أطباء وأخصائيين نفسانيين لذات المؤسسة.

وقد تم استقبال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في وضعية صحية متدهورة (صدمة نفسية وضعف جسماني) غير أنها بدأت تستقر منذ الخميس المنصرم أي بعد 72 ساعة من عملية الإنقاذ، تضيف السيدة ثابت.

وقد تم تخصيص جناح لهؤلاء الرعايا الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة يضم 6 غرف بجميع المستلزمات وفضاء للترفيه وغيرها مع تزويدهم بالألبسة والأغطية وغيرها.

من جهته أكد رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بوهران، العربي بن موسى، أنه فور وصول هؤلاء الرعايا إلى دار الرحمة لمسرغين قامت مصالحه بتقديم مساعدات على شكل طرود تشمل خصوصا على ألبسة.

كما تتكفل حاليا مصلحة إعادة لم شمل العائلات التابعة للهلال الأحمر الجزائري بربط الاتصالات مع عائلات هؤلاء الرعايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما أشير إليه.