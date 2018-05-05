مناصري إتحاد الحراش في قمة الغضب مما حدث ويتهمون الجميع

كما كان منتظرا ومنذ جولات خلت، فقد رسم اتحاد الحراش، أول أمس الجمعة، سقوطه للرابطة الثانية بعد خسارته داخل الديار وأمام جماهيره بهدفين لثلاثة لحساب الجولة الثامنة والعشرين من المحترف الأول وهي الهزيمة التي وضعت النادي بشكل رسمي في القسم الأدنى بعد موسم شاق وعرف عديد التوترات والمشاكل بين الرئيس السابق مانع ورفقائه على رأسهم فيصل بن سمرة والعائد لشؤون النادي محمد العايب وهي الخلافات التي كانت سببا رئيسيا في نزول النادي وعودته للرابطة الثانية في عيد الميلاد العشرين للفريق بتتويجه باللقب الوحيد في البطولة.

ورغم أن الفريق بات في حكم النازل منذ فترة وبقيت أمامه حظوظ بسيطة فقط للبقاء من الناحية الحسابية في حالة الانتصار على شبيبة الساورة، غير أن ما حصل أياما قبيل المباراة أمام هذا المنافس أثار الريبة والشكوك حول أهداف البعض ممن يدعون أنهم يحبون الفريق فاللاعبون تعرضوا لضغوطات رهيبة من طرف مجموعة من الأنصار تنقلت إليهم يوم الأربعاء مساء، مطالبين إياهم بعدم اللعب أمام الساورة وترك الشباب يخوضون الموقعة أمام أشبال نغيز لأهداف يعرفها العام والخاص قبل أن يتواصل "الفيلم" نفسه في الفندق، حيث تواصلت الضغوطات على اللاعبين حتى يتسنى للشباب خوض المباراة ويبقى المسوغ وراء هذا الأمر أن "اللاعبين" رتبوا المواجهة وهي التهمة التي ظهرت فيما بعد أنها "حيلة" مدبرة لتلطيخ سمعة هؤلاء اللاعبين ومحاولة تمرير أفكارهم وهو السيناريو الذي وقع فيه النادي منذ سنوات خلت عندما كان الحكم في سقوط مولودية سعيدة واتحاد البليدة ، وما صاحب تلك المواجهة من فضائح وتهم متبادلة بين العايب وأحد المسيرين الأقوياء في تلك الحقبة ويتعلق الأمر بالهادي حمدوش.

والغريب في الأمر أن الرئيس الحالي لـ "الديريكتوار"، محمد العايب، تنقل على جناح السرعة لفرنسا بسبب وعكة صحية، وهي الرواية التي شكك فيها الكثيرون بما أن المعني سبق له وأن اعتمد على هذا النهج وذلك لتفادي الضغوطات و"القيل والقال" حول مباراة أول أمس ضد شبيبة الساورة والتي حافظت على كامل حظوظها في الصراع على المركز الثاني على حساب فريق لم ينزل حسابيا لو استطاع أن يحصد النقاط الثلاث.

الشارع الحراشي في قمة الغضب مما حدث ويتهم الجميع

وقد تنامت الشائعات في الشارع الرياضي في مدينة الحراش، خاصة وأن ما حصل أيام وحتى ليلة مباراة الساورة "خطير" جدا، لا سيما وأن البعض تلاعب بمستقبل الفريق العريق، رغم أن سقوطه للقسم الأدنى كان مسألة وقت فقط، بالنظر للمشاكل التي مر بها أصحاب الزي الأصفر والأسود طيلة الموسم الرياضي وهو ما دفع الأنصار الحقيقيين للنادي لتحميل المسؤولية للجميع عن الوضع الذي وصل له النادي سواء من لاعبين وحتى مسيرين سواء الذين سيروا الفريق مع بداية الموسم أو الحاليين.