الاتفاقات والمعاهدات الغير المتكافئة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من المخاطر الناجمة عن الاتفاقات والمعاهدات غير المتكافئة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وكشفت الرابطة في بيان لها اليوم السبت عن ما أسمته القضايا المسكوت عنها في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي لا يتجاوب مع مصالح الشعب الجزائري حسبها.

وعدد البيان عدة جوانب سلبية للاتفاق بعد 13 سنة من تفعيله بفالنسيا الإسبانية سنة 2005، أهمها التفكيك الجمركي، حيث أصبحت الجزائر تخسر أزيد من مليون دولار سنويا، ما خلف عجزا بأكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية إلى غاية 2015.

وأضاف البيان أن "الجزائر استوردت من الاتحاد الأوروبي أزيد 250 مليار دولار من السلع في حين صدرت الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي 11 مليار دولار خارج المحروقات... حيث تبقى المحروقات تمثل الصادرات الأساسية نحو الاتحاد الأوروبي، بنسبة قدرت بـ 97.15 % من القيمة الإجمالية للصادرات، أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة، بنسبة 2.85 % من القيمة الإجمالية للصادرات بما فيها صادرات القطاع الصناعي والفلاحي".

وحسب بيان الرابطة فإن أزيد من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها، بسبب "عدم القدرة على المنافسة وكساد السلع الوطنية وانتهى الأمر بتحويل الجزائر إلى ما يشبه السوق لتصريف المنتجات الأوروبية.. واستحوذت السلع الصناعية الأوروبية المستوردة على نصيب الأسد من الأسواق الجزائرية وهكذا أصبح النسيج الإنتاجي الجزائري في القطاعات الصناعية مهددا بالانقراض بفعل هذه السياسات الانفتاحية العشوائية".

كما سلطت الرابطة الضوء على "التمويل المشبوه" للاتحاد الأوروبي لبعض الجمعيات والمنظمات النقابية وفروع الجمعيات الدولية، بدون ترخيص مسبق من السلطات الجزائرية ودون المرور على بنوك الجزائر، في محاولة للنيل من استقرار الدولة، وتنفيذ مخطط يسعى لتفتيتها وإسقاط مؤسساتها حسب البيان.