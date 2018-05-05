مصانع تركيب السيارات "مشروع غامض" حسب عمارة بن يونس

تساءل رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، عن الغاية من إنشاء مصانع تركيب السيارات، واصفا هذا الملف بـ”الغامض”، خاصة ما تعلق بمساهمة الشركات الأم في المشاريع، قائلا إن نسبة إدماج محلي تقدر بـ60 بالمائة أمر غير واقعي.

وقال بن يونس، السبت، لدى افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب بقصر المعارض، بأن تكلفة السيارة الواحدة انتقلت من 14 ألف دولار في 2014 عندما كانت الجزائر تستورد 439 ألف سيارة إلى 18 ألف دولار في 2017، عندما أصبحت الجزائر تنتج حوالي 120 ألف سيارة مصرحا: “تكلفة السيارة المحلية ارتفعت بـ 4 آلاف دولار عن السيارة المستوردة”.

ولم يتوان بن يونس في انتقاد القرارات الاقتصادية، حيث دعا إلى فتح الملف لمعرفة عدد مناصب الشغل التي خسرتها الجزائر مباشرة بعد قرار غلق العديد من وكلاء السيارات، كما انتقد وزير الصناعة الأسبق فرض قيود على الواردات، محذرا من تداعيات تلك القرارات التي قد تؤدى إلى عزل الجزائر اقتصاديا.