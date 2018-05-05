ربراب يلتقي رؤساء دول ورجال أعمال من 70 بلدا في البرتغال

يشارك رجل الأعمال الجزائري ومالك مجمع "سيفيتال" اسعد ربراب في ملتقى "هوراسيس" العالمي ، الذي يجمع بمدينة كاسكايس البرتغالية ، نحو 600 شخصية رائدة في عالم الاقتصاد من جميع أنحاء العالم.

وجاء في منشور على صفحة "سيفيتال" الرسمية في فيسبوك ، إن الملياردير الجزائري سيلتقي مع العالم كلّه في البرتغال ، من خلال مشاركته إلى جانب رجال أعمال ورواد بينهم رؤساء دول ، قدموا من جهات العالم الأربعة ، في ملتقى منظمة "هوراسيس" السنوي ، في الفترة ما بين 05 ماي إلى 08 ماي الجاري تحت شعار "إلهام مستقبلنا".

وسيكون بين المشاركين في الملتقى السنوي الذي ينظم منذ عام 2016 ، كل من بيتر موثاريكا رئيس دولة مالاوي وآرمين سركيسيان رئيس أرمينيا وأوليسيس كوريا إي سيلفا رئيس وزراء كاب فيردي وكريستيان جنسن وزير المالية الدنماركي ، وحامل جائزة نوبل للسلام المصري محمد البرادعي.

ويقع مقر منظمة "هوراسيس" في زوريخ السويسرية ، وتأسست سنة 2005 ، وتعنى بتبادل الخبرات بين الدول المتطورة والأسواق النامية .