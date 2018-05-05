ربراب يلتقي رؤساء دول ورجال أعمال من 70 بلدا في البرتغال

ربراب يلتقي رؤساء دول ورجال أعمال من 70 بلدا في البرتغال

يشارك رجل الأعمال الجزائري ومالك مجمع "سيفيتال" اسعد ربراب في ملتقى "هوراسيس" العالمي ، الذي يجمع بمدينة كاسكايس البرتغالية ، نحو 600 شخصية رائدة في عالم الاقتصاد من جميع أنحاء العالم.

وجاء في منشور على صفحة "سيفيتال" الرسمية في فيسبوك ، إن الملياردير الجزائري سيلتقي مع العالم كلّه في البرتغال ، من خلال مشاركته إلى جانب رجال أعمال ورواد بينهم رؤساء دول ، قدموا من جهات العالم الأربعة ، في ملتقى منظمة "هوراسيس" السنوي ، في الفترة ما بين 05 ماي إلى 08 ماي الجاري تحت شعار "إلهام مستقبلنا".

وسيكون بين المشاركين في الملتقى السنوي الذي ينظم منذ عام 2016 ، كل من بيتر موثاريكا رئيس دولة مالاوي وآرمين سركيسيان رئيس أرمينيا وأوليسيس كوريا إي سيلفا رئيس وزراء كاب فيردي وكريستيان جنسن وزير المالية الدنماركي ، وحامل جائزة نوبل للسلام المصري محمد البرادعي.

ويقع مقر منظمة "هوراسيس" في زوريخ السويسرية ، وتأسست سنة 2005 ، وتعنى بتبادل الخبرات بين الدول المتطورة والأسواق النامية .

القراءة من البلاد

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