لاعب إشبيلية بلال بوطوبة يغازل الجزائر والفاف !

عبّر اللاعب الفرانكو جزائري بلال بوطوبة، عن تعلقه ببلده الأصلي الجزائر بعد نشره لصورة له بقميص يحمل كلمة “ALGERIE”.

وهذا في صفحته الرسمية على “الأنستغرام”، كما أبدى إبن مدينة مارسيليا الناشط في صفوف رديف نادي إشبيلية الإسباني سعادته بذلك.

مايدل عن تعلق هذا اللاعب ببلد أصوله وهو الذي ساهم مؤخرا بتأهل المنتخب فرنسا لأقل من 21 سنة لنهائيات كأس أمم أوروبا.

يذكر أن صاحب الـ19 ربيعا خريج أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل إنتقاله لنادي إشبيلية أين ينشط بصفة منتظة مع فريقه الثاني.