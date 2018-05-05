وزير السكن: هذه الولايات سيتم فيها توزيع سكنات عدل هذه الصائفة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحید طمار، عن الولايات التى ستعرف عملیات توزيع سكنات عدل في الأشهر المقبلة.

وقال طمار أن الولايات المعنیة ھي كل من: الجزائر العاصمة، غلیزان، باتنة، سیدي بلعباس، بشار، تیارت، سطیف، سعیدة، مستغانم، المسیلة، وھران، برج بوعريريج، ومیلة.

وأكد طمار في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تسليم مفاتيح 2.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) والتي تقع بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله لفائدة مكتتبي برنامج عدل (1) 2001-2002 أنه سيتم الانطلاق بداية من الأسبوع المقبل في توزيع 1.965 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي تعود فيها الحصة الأكبر إلى مكتتبي ولاية الجزائر .

و أفاد الوزير إن عملية توزيع الوحدات السكنية من هذه الصيغة ستنطلق من ولاية الجزائر من خلال الشروع في توزيع حصة تقدر ب 1.000 وحدة سكنية من ضمن 1.965 المرتقب توزيعها على مكتتبي أل بي بي عبر عدة ولايات .

و أضاف الوزير أن برنامج توزيع السكنات سيتواصل تدريجيا طوال السنة الجارية.