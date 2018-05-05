بالفيديو .. المغرب: شخص حاول مهاجمة خطيب الجمعة بواسطة سيف

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص حاول مهاجمة خطيب الجمعة بواسطة سيف داخل المسجد .

وأظهرت لقطات الفيديو الذي تم تداوله كيف هاجم مواطن مغربي إمام أثناء إلقاءه خطبة الجمعة محاولا إيذائه لولا تدخل المصلون.

وحسب مواقع مغربية محلية فإن الحادثة وقعت بمسجد حسان في العاصمة المغربية الرباط والذي أحدتث حالة من الهلع والرعب.

وقد تدخل قوات الامن وأوقفت المهاجم وإقتياده لمركز أمن المدينة كما فرضت طوق أمني محيط بالمسجد.

وللإشارة فقد تم بث صلاة الجمعة على المباشرعبر القنوات الوطنية المغربية عقب الحادثة التي وتبقى أسباب الحادثة لحد الأن مجهولة.