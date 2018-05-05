مانشستر البريطانية تترحم على الشهيد اسماعيل دوسن

يقيم عدد من أفراد الجالية الجزائرية في مانشستر البريطانية ، مساء اليوم السبت ، مجلس عزاء للترحّم على قائد الطائرة العسكرية المنكوبة في بوفاريك ، التي أسفر حادث سقوطها يوم 11 أفريل الماضي عن ارتقاء 257 شهيدا من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم ، من بينهم قائد الطائرة الشهيد اسماعيل دوسن.

وسيتم تنظيم مجلس العزاء في المدينة البريطانية بحضور شقيقة الشهيد المقيمة ، ابتداء من الساعة 17:00 مساء بإشراف جمعية جزائريي بريطانيا ، بمركز الطلبة المسلمين في شارع ديكينسون ، حسب ما أفاد ممثل الجالية الوطنية في الخارج بالمجلس الشعبي الوطني النائب نور الدين بلمداح.

عنوان مجلس العزاء على روح الشهيد اسماعيل دوسن في مانشستر البريطانية:

Muslim Student House at 272, Dickinson road, Longsight Manchester M13 0YL.