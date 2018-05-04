رئيس” الانتربول” ينبهر بشرطي جزائري إستطاع تفكيك أكثر من5000 قنبلة في العشر سنوات

قدم اللواء عبد الغني هامل رئيس منظمة “الافريبول” أحد أفراد الجمهرة الذي إستطاع تفكيك أكثر من5000 قنبلة في العشرسنوات الأخيرة.

ما جعل رئيس” الانتربول” يصفه ” أنت بطل ” وأن يقدم كل خبراته ومعارفه للأجيال القادمة والتي هي بحاجة له

مضيفا لقد عرضت حياة للخطر حتى تمكنت من تحصيل هذه الخبرة الكبيرة في الميدان.

من جهته، قال هامل أن هذا البطل يقوم بتدريب الاجانب من عدة دول منها البرتغال وإسبانيا وأيضا من فرنسا .