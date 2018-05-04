حلقة من برنامج "فوق السلطة" على قناة الجزيرة بعنوان "خلّيها تصدّي"..!

اختار معدّ ومقدّم برنامج "فوق السلطة " الساخر الإعلامي اللبناني نزيه الأحدب ، شعار حملة مقاطعة السيارات في الجزائر "خليها تصدّي" عنوانا لآخر حلقة من برنامجه الذي تبثّه قناة الجزيرة القطرية.

وابتدأت الحلقة الخاصة بجمعة اليوم من برنامج الأحدب ، بالحديث عن حراك المقاطعة الذي ينتشر في دول المغرب العربي ، بداية من حملة "خليها تصدّي" لمقاطعة السيارات محلية التركيب بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه ، إلى حملة "خليه يريب" لمقاطعة الحليب في المغرب ، مرورا بحملة إسقاط أسعار المواد واسعة الاستهلاك في تونس، والتي لقيت جميعها تفاعلا كبيرا وسط شريحة واسعة من المواطنين ، على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

الإعلامي نزيه الأحدب ، وبلهجته الساخرة المعتادة ، قال إن "خليها تصدّي ربّما يصلح شعارا للمرحلة العربية ( الراهنة )" ، متابعا :" الرئيس دونالد ترامب يبتزّ دول الخليج في أمنها ويبحث لها عن عدو تقاتله، وقد صارت تمتلك ترسانات ( من الأسلحة ) تكفي لإشعال حروب عالمية ، فماذا تفعل بها؟"، قبل أن يجيب مباشرة و على طريقة الجزائريين بعبارة:"خلّيها تصدّي".