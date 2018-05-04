أصحاب مشاريع “أونساج” يستنجدون برئيس الجمهورية لمسح الديون

خرج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحدثة في إطار مشاريع دعم تشغيل الشباب كحال “أونساج”، و«أونجام” و«كناك” إلى الشارع بشكل متزامن وإحتجوا أمام الوكالات المحلية في كل من ولايات قسنطينة، الجلفة، بوسعادة بالمسيلة وغيرها من الولايات، رافعين مطلبا واحدا ووحيدا وهو ضرورة مسح الديون وتوقيف كل المتابعات الإدارية والقضائية، ودعا المحتجون في وقفاتهم الإحتجاجية إلى تدخل رئاسة الجمهورية ومعالجة هذا الملف بشكل مستعجل، خاصة وأن الآلاف من الشباب أضحوا قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن، بعد أن خسروا كل ممتلكاتهم ومنهم من حجزت البنوك معداتهم ووسائلهم وحتى مساكنهم الخاصة .

شباب «اونساج»، و»اونجام» و»كناك»، ذكروا بأن العديد من الإدارات والمؤسسات عمومية، هي من كرست فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي خروجها المبكر من سوق الإنتاج والإستثمار والخدمات، مشيرين في تصريحات جمعتها “ البلاد “، بأن هناك مؤسسات عدة رسمت لنفسها خطة عمل، إلا أنها إصطدمت بواقع مرير في غالبية الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة ماتعلق بعملية “ تخييط “ مختلف المشاريع والصفقات المُعلن عنها، زيادة على عدم تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية السابقة والتي تؤكد على ضرورة تخصيص 20 بالمئة من هذه المشاريع لفائدة مقاولات ومؤسسات الشباب، وهي التعليمة التي تم الدوس عليها وعدم تطبيقها ميدانيا.

وأضاف العديد من أصحاب هذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة بأنهم إصطدموا بالعديد من العراقيل والمشاكل منذ سنوات عديدة ومن ذلك أنهم تقدموا في العديد من المرات للمشاركة في مشاريع تم الإعلان عنها، في مختلف القطاعات وفي المديريات الولائية وفي البلديات، إلا أنهم وقفوا على أن الشروط الموضوعة تعجيزية بشكل كبير ومنها المطالبة بتقديم شهادات إنجاز لمشاريع سابقة وهو مالا يتوفر فيهم لكونهم مقاولون ومؤسسات جديدة، لا تزال تبحث عن نفسها في الميدان وأضاف هؤلاء بأنه حتى المشاريع الصغيرة التي لاتلزم إمكانيات كبيرة يتم إرفاقها بشروط تعجيزية أيضا وشهادات إنجاز لمشاريع سابقة، متسائلين في سياق نفسه كيف لمؤسسة جديدة أن تتوفر على شهادة إنجاز سابقة ؟؟ وهو مايؤكد بأن أصحاب المقاولات الجدد تم ضرب عليهم طوق كبير وحرمانهم من الظفر بأي من المشاريع المذكورة.

المحتجون أضافوا بأنه حتى إجراء جدولة الديون والمتخذ في مناسبات عدة إجراء فشل ولم يعالج جذور المشكلة، مؤكدين على أن مطلبهم هو مسح الديون بشكل كامل، خاصة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أضحت مشاريعها ليس لها ديمومة إقتصادية وخدماتية في السوق .