بالفيديو: في حادثة غريبة إمرآة حامل بتوأم تتفاجآ عند الوضع بإختفاء أحدهما

لم تكتمل فرحة عائلة "عبابو عبد القادر" القاطنة ببلدية عين السخونة دائرة عين زراقت التي تبعد عن مقر ولاية سعيدة بـ 90 كلم بولادة أحد أبناءها، بعدما علمت باختفاء مولودها الثاني في ظروف غامضة بمستشفى حمدان بختة بولاية سعيدة، أم الطفلين صرحت لقناة البلاد بأنها كانت تنتظر ولادة توأمين وبشهادة الأطباء وكل التحاليل والصور الإيكوغرافية.

وحسب التقارير التي يحوز عليها "البلاد.نت" فإنها تتبث سلامة التوأمين وأنهما كانا في صحة جيدة في الشهر الاخير من الولادة ، مما جعل العائلة تناشد المختصين للتحقيق في قضيتها والتدخل السريع للمسؤولين في قطاع الصحة وايجاد حل لاسترجاع مولودها المختفي.