"تصرفات غريبة بالحرم المكي".. !!

اثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي جدلا واسعا بعد نشر أحد زوار مكة المكرمة لمقطع يظهر فيه رجلين من زوار المسجد الحرام يتيممان بالهواء دون ماء، لأداء إحدى الصلوات المقامة في الحرم المكي الشريف.

ويظهر المقطع شخصين يمارسان "طقوسا غريبة" وهما ويتوضآن من الهواء بدون ماء بالقرب من أحد الحواجز، فيما اقترب منهما المصور سائلاً: "أين الماء؟" ، مؤكدا لهما أن الوضوء بدون ماء لا يصح.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الجهات المعنية بتوجيه النصح والإرشاد لأمثال هؤلاء الذين يمارسون مثل هذه "التصرفات" عن جهل بتعاليم الدين الإسلامي.