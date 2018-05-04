عثمان عريوات رفض عرضا مغريا من المنتج جعفر قاسم...!

نقل موقع "دزاير برس" عن مصدر له أن الممثل الشهير ومحبوب الجزائريين عثمان عريوات قد رفض عرضا مغريا من المنتج جعفر قاسم لأداء دور البطولة في الجزء الثاني لسلسلة "عاشور العاشور" التي لاقت نجاحا كبيرا، ونقل ذات المصدر الذي كان شاهدا على عملية المفاوضات أن العرض الأول كان بقيمة مليار سنتيم قبل أن يبلغ العرض 7 ملايير لكن عرض جعفر قاسم قوبل بالرفض القاطع من الممثل الذي اختار العزلة ورفض جميع العروض التي تم اقتراحها عليه، ويضيف ذات المصدر أن صالح أوقروت كان تحصل على مبلغ 750 مليون سنتيم نظير أدائه لدور البطولة في ذات السلسلة.

وقد غاب عريوات عن الشاشة لأزيد من 20 سنة، رغم أن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي قد أكد مؤخرا عن عودته للساحة الفنية بفيلم “وقائع سنوات الإشهار” الذي أسال الكثير من الحبر على الورق، وتعاقبت وزارات عديدة على قطاع الثقافة دون أن تنجح في حل المشكلة، فيما ينتظر الجزائريون بشوق عودة "البومباردي" ليزرع بسمة لازالت لا تفارق وجوه الجزائريين كلما أعادوا مشاهدة رائعة "كرنفال في دشرة".