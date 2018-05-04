.. سقوط فريق إتحاد الحراش رسميا للرابطة المحترفة الثانية

سقط فريق إتحاد الحراش رسميا أمسية اليوم الجمعة للرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس بعد الخسارة ضد شبيبة الساورة بثلاثة أهداف لهدفين.في لقاء الجولة ال28 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس الذي جرى بملعب 01 نوفمبر بالمحمدية بدون جمهور.

وسجل ثلاثية الساورة كل من بكاكشي، جاليت عن طريق ركلة جزاء وبورديم بنفس الطريقة في الدقائق ال18، ال22 وال80.

فيما سجل ثنائية الصفراء بلعربي ومازاري في الدقيقتين ال31 وال71.