وزير الاتصال جمال كعوان : "تقرير مراسلون بلا حدود متحيز"

انتقد وزير الاتصال جمال كعوان تقرير المنظمة الدولية مراسلون بلا حدود الذي رسم صورة سوداوية عن واقع حرية التعبير في الجزائر.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن هذا التقرير "متحيز وجزئي"، مضيفا أنه "حري بمراسلين بلا حدود أن ينشغلوا بمصير الصحافيين الفلسطينيين، خصوصا الذين يتعرضون إلى التقتيل يوميا".

من جهة أخرى وفي تعقيبه على عمل الصحافة الجزائرية، أكد كعوان أن المنتظر منها هو "الدفاع عن صورة البلد طالما أننا نعيش في سياق صعب جدا"مشيرا إلى أن الجزائر "بلد متميز بتاريخه".

أما بخصوص تأثير و سيطرة الأنترنت على عالم وسائل الإعلام، شدد الوزير على ضرورة كسب معركة المحتوى في العالم الرقمي من أجل الدفاع عن مصلحة الجزائر.

وفيما يتعلق بصندوق دعم الصحافة، أوضح كعوان أنه يتم حاليا العمل على تفعيله". كما أشار وزير الاتصال بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي نص عليها القانون المتعلق بالإعلام لعام 2012، إلى أن وزارته "تقدمت كثيرا في هذا الملف، موضحا أن "كل شيء جاهز" من الجانب المؤسساتي، ولم يتبق إلاّ التشاور مع الصحفيين من أجل أن يتم انتخاب ممثليهم في "ظروف جيدة".

وعرج كعوان على عمل القنوات التلفزيونية الخاصة، معتبرا أنه ورغم النقائص، إلا أنها تمثل "مكسبا كبيرا" للساحة الإعلامية الجزائرية، مؤكدا أنه "مرحب بها "لضمان بثها على القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1".

وبالنسبة لوضعية بعض الصحافيين المتواجدين في حالة لا استقرار مهني داخل مؤسساتهم الصحفية، حث الوزير المحررين على ضمان "الكرامة التامة" للصحافيين .