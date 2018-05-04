قريبا...هياكل السيارات ستصنع في الجزائر

أكد الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم خير الدين مجوبي أمس من سطيف أن الشروع المرتقب في صناعة الصلب المسطح بالجزائر سيضفي "ديناميكية جديدة في مجال قطاع تركيب السيارات في الجزائر ".

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم التقني حول المواد البلاستيكية المستعملة في مجال صناعة السيارات، أن الشروع خلال السنة الجارية في صناعة مادة الصلب المسطح الذي يستخدم في صناعة هياكل السيارات بمصنع الحجار (عنابة) ومصنعين آخرين بالبلاد من شأنه أن يعطي "دفعا قويا ويرفع من نسبة الإدماج في هذا المجال". وأضاف المتحدث أن العمل جاري الآن على ثلاثة أصعدة تتمثل في إلزام مركبي السيارات لرفع نسبة الإدماج و إلزام كل مستورد لقطع الغيار بصنع جزء منها في الجزائر و دعم الصناعات التحضيرية على غرار صناعة الصلب المسطح الذي يعد أهم مادة أولية لصناعة هيكل السيارة.

وأفاد الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم أن تركيب السيارات هو وسيلة للوصول إلى صناعتها مضيفا بأن دفاتر الشروط تلزم مركبي السيارات بحد معين من نسبة الإدماج. و أشار نفس المسؤول في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة و المناجم هي في مرحلة الانتهاء من إعداد دفتر الشروط المتعلق بصناعة قطع الغيار .

من جهته صرح الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية عبد الغني بن بتقة أن هذا اللقاء جاء في سياق القرارات الحكومية التي تخص تطوير و رفع نسبة الإدماج في مجال تركيب السيارات مشيرا إلى أن الفروع الأربعة للمجمع الذي يشرف عليه المتمثلة في صناعة الدهن و صناعة الزجاج و صناعة البلاستيك و صناعة مواد الصيانة بإمكانها المساهمة الفعالة في تحقيق هذا المبتغى في ظل القوانين السارية المفعول و التي تقرض على مركبي السيارات بأن تصل نسبة الاندماج إلى 40 بالمائة .