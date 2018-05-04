زين الدين زيدان : محرز سيكون بمثابة “ميسي ريال مدريد”

عاد الحديث عن انتقال مُحتمل للدولي الجزائري، رياض محرز صوب “ريال مدريد” ليطفو على السطح من جديد في الساعات الماضية.

وأشار تقرير لجريدة “الدايلي إيكسبريس“، بأن مُدرب “الميرينغي”، زين الدين زيدان يرى بأن جناح “ليستر سيتي” يملك المؤهلات للإنتقال للملكي.

وعلى ذمّة نفس المصدر، فإن “زيزو” مُقتنع بأن إبن “سارسال” سيكون بمثابة “ميسي ريال مدريد” في حالة نجاح صفقته صيفا.

ولايزال، رياض محرز، مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع “الفوكسيس” الذين يُريدون الحصول على قيمة 80 مليون أورو مُقابل التخلي عنه.