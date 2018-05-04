سوداني مرشح لمغادرة الدوري الكرواتي في نهاية الموسم...



يبدو أن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني بات قريبا من مغادرة نادي دينامو زغرب الكرواتي بعدما حمل الوانه لخمس سنوات كاملة، وهذا بعدما تلقى عروض من أندية محترمة في البطولة الإنجليزية، قد تعجل برحيله عن "دينامو" ولو أن مسيري النادي الكرواتي يريدون المحافظة على سوداني على الأقل لغاية ضمان التأهل لدوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، والتي تلعب أدوارها التصفوية بعد نهائيات كأس العالم.

وتجدر الإشارة إلى سوداني كان قريبا من مغادرة دينانو شهر جانفي الفارط صوب نادي "نوتينغام فورست" الإنجليزي، لكن في آخر لحظة قرر البقاء في كرواتيا وجدد عقده في ما بعد لغاية 2021، لكنه سيغادر بنسبة كبيرة هذه الصائفة، خاصة أن إبن شلف يطمح لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدروي الكرواتي، ولو أن ذلك مرتبط برغبة نادية في تسريحه من عدمه، وهو الذي يعتبر من بين ركائز التشكيلة، وقد يتم المحافظة عليه لغاية ضمن التأهل لدوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا ومن ثم تركه يرحل، خاصة أن فترة الإنتقالات الصيفية ستكون لا تزال مفتوحة وبوسع سوداني أن يوقع في أحد الأندية الإنجليزية التي تصر على خدماته.