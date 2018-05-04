محرز: “مازلتُ مرتبطا بِعقد مع نادي ليستر . ننتظر قدوم الصيف ونرى”

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، الجمعة، إلى مستقبله مع فريق ليستر سيتي، النادي الإنجليزي الذي يرتبط معه بِعقد تنقضي مدّته صيف 2020.

وقال رياض محرز: “مازلتُ مرتبطا بِعقد مع نادي ليستر سيتي. ننتظر قدوم الصيف ونرى”.

وأضاف الدولي الجزائري في تصريحات لِقناة “سكاي سبورتس” البريطانية، الجمعة: “تقدّمتُ إلى إدارة نادي ليستر سيتي في جانفي الماضي بِطلب الرّحيل، لأنّي تلقيتُ عرضا من فريق مانشستر سيتي، وكنتُ أرغب في تمثيل ألوانه. الآن قمتُ بِسحب هذا الطلب”.

وتابع جناح فريق “الثعالب” يقول: “لا أدري ماذا سيحصل في الصيف المقبل، كلّما أُريد تغيير الأجواء (أربع مرّات منذ صيف 2016)، أبقى في ليستر سيتي. صراحة أُفضّل تفادي الحديث عن موضوع سوق الإنتقالات”.

واختتم محرز تصريحاته قائلا: “أنا مُنشغل حاليا بِالمقابلات الثلاث الأخيرة لِفريقي ليستر سيتي. أُريد مسح أفكار تغيير الأجواء من ذهني، وانتظار الوقت المناسب (الصيف المقبل)، للحسم في الأمور”.

وتنتظر رياض محرز وفريقه ليستر سيتي هذا السبت، مباراة رسمية ضد الزائر وست هام، ضمن إطار الجولة الـ 36 من عمر بطولة إنجلترا.

ويحتلّ ليستر سيتي المركز الـ 9 بِرصيد 44 نقطة، ويتموقع وست هام في الرتبة الـ 15 بِمجموع 35 نقطة. قبل ثلاث جولات من نهاية منافسة “البريمرليغ”.