قايد صالح يحل بالناحية العسكرية الثانية للإشراف على  تمرين “إبرار”

يشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ تمرين “إبرار” بوهران.وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فإن الفريق يقوم ابتداءً من غدا السبت حتى الأحد بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثانية بوهران.

وسيشرف خلال زيارته على تنفيذ تمرين “إبرار”، الذي ستقوم به وحدات مشتركة من القوات البحرية والقوات البرية، مسنودة بوحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.