الآن..قوموا بتغيير كلمات المرور في حساباتهم على تويتر فورا

وجّه موقع تويتر رسالة إلى مستخدميه تطالبهم بتغيير كلمات المرور السرية الخاصة بتسريباتهم بعد وقوع خلل تسبب في تسريب كلمات المرور لعدد من الحسابات.

وحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للموقع ، فقد تمّ تسجيل ثغرة فى النظام سمحت بتسجيل كلمات المرور لبعض الحسابات بشكل مباشر دون تشفير ، مؤكدة أنها تمكنت من معالجة المشكلة.

ونصح تويتر مستخدميه بتغيير كلمة السر الخاصة بحساباتهم كإجراء وقائي.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ