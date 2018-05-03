الجامعة العربية تعبر عن تضامنها مع المغرب في قضية إيران



عبرت الجامعة العربية اليوم الخميس، عن تضامنها مع المغرب الذي قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران.

وجاء في بيان للناطق بإسم الجامعة العربية محمود عفيفي أن هذه المنظمة “متضامنة” مع المغرب “أمام التدخلات الخطيرة لايران في شؤون المملكة الداخلية”.

ويعد هذا الموقف الأول من نوعه من قبل الجامعة العربية حيال النزاع القائم بين المغرب والصحراء الغربية، رغم الدعم الذي يحظى به المغرب لدى غالبية الدول العربية في هذه القضية.

وإقرار الجامعة العربية “تعرض المغرب لتدخل في شؤونه الداخلية من قبل إيران” هو إتهام غير مباشر للجزائر العضوة في الجامعة العربية أيضا، علما أن المغرب يتهم إيران بإستخدام الأراضي الجزائرية من خلال إشارته أن “مدربين عسكريين من حزب الله تنقلوا إلى تندوف” لتدريب جنود جبهة البوليساريو و ب”وساطة من ديبلوماسي إيراني يشتغل في الجزائر”...

وقد ردت الجزائر على إتهامات المغرب بإستدعاء السفير المغربي وأبلغته ب”رفض السلطات الجزائرية لتصريحات المسؤولين المغاربة التي لا أساس لها من الصحة ، والتي تتهم الجزائر بشكل غير مباشر” كما صرح الناطق بإسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف .