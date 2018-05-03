شاهد بالفيديو: فأر يثير الهلع بين جمع للحاخامات

تداول ناشطون على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة هلع كبيرة وسط جمع من الحاخامات اليهود في القدس المحتلة ، بسبب فأر كان متواجدا بالمكان.

وتسبب الفأر في وقوع تدافع وصراخ و موجة من الذعر بين جمع غفير من الأشخاص كانوا يرتدون لباس الحاخامات اليهود ، خلال احتفالية يهودية في القدس المحتلة .

وعلّق أحد المتابعين على الفيديو بالقول إن هؤلاء الذين يحتلون مدينة القدس الشريفة في فلسطين ، يخيفهم فأر صغير ، فيما خشاهم الحكام العرب .