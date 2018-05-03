وزيرة التضامن : مشروع مخطط وطني لمحاربة التسول بالأطفال

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن مشروع مخطط وطني لمحاربة التسول بالأطفال في إطار عمل قطاعي مشترك يهدف إلى ضمان حماية هذه الشريحة من المجتمع.

وأوضحت الدالية لدى إشرافها على أشغال الندوة الوطنية حول حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي بالسوق الموازية، أنه "تم أمس الأربعاء تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك على مستوى وزارة التضامن الوطني لإعداد مخطط وطني لمحاربة التسول بالأطفال بهدف ضمان حماية لهذه الشريحة وخلق جو سليم يوفر لها نموا متوازنا".