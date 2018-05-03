تراجع الإنفاق العسكري في الجزائر بـ5.2 بالمائة سنة 2017

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والتسلح عبر العالم “سيبري”، أن الجزائر حافظت على مركزها، كأول منفق على التسلح في القارة الإفريقية، رغم تراجع حجم الإنفاق في 2017 مقارنة بـ2016، حيث بلغت قيمة النفقات 10.2 ملايير دولار.

وورد في تقرير معهد ستوكهولم الذي نشر الأربعاء، على الموقع الرسمي على شبكة الأنترنت، أن الجزائر خفضت من نفقاتها على التسلح في العام 2017 بواقع 5.2 بالمائة، مشيرا إلى أنها استقرت في حدود 10.2 ملايير دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعد الأول من نوعه فيما يخص الإنفاق العسكري منذ 2003، والثاني منذ العام 1995.

وأوضح التقرير ذاته أن تراجع إنفاق الجزائر على التسلح يرجح أن تكون أسبابه بسبب تراجع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وفي القارة الإفريقية بلغت نفقات التسلح ما قيمته 42.6 مليار دولار، مثلت نفقات شمال إفريقيا ما قيمته 21.1 مليار دولار.

وبلغت نفقات التسلح في العام 2017 نحو 1739 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ انتهاء الحرب الباردة رغم أن نمو السوق العالمية للتسلح تراجع بنحو 1.1 بالمائة خلال 2017.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر المنفقين على التسلح في العالم بنحو بـ610 مليار دولا ر، ثم الصين بنحو 228 مليار دولا ثم المملكة العربية السعودية بـ69.4 مليار دولار، وروسيا بـ66.3 مليار دولار، والهند بـ63.9 مليار دولار، وفرنسا بـ57.8 مليار دولار.