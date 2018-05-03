سفارة المجر تكرم منتخب جبهة التحرير يتحصل

قامت سفارة المجر بخرجة رائعة، وكرمت عناصر منتخب منتخب جبهة التحرير الوطني، نظرا للتضحيات الكبيرة التي قدموها لرفع الراية الوطنية.

وجاء التكريم بمناسبة مرور 60 سنة عن تشكيل المُنتخب الذي ضحى بالغالي والنفيس لأجل الجزائر مثلما قالت سفيرة المجر “بريتز”.

وتحدثت “بريتز” لتلفزيون “النهار” قائلة :”هؤلاء اللاعبون كانو أحسن سفراء للثورة الجزائرية على مُستوى الرأي العام الدولي وقدموا صورة مميزة”.

وختمت تصريحاتها :”العلاقة بين المجر والجزائر متينة، بدليل أن منتخب جبهة التحرير لعب مُبارياته على أرضنا مابين سنوات 1958 و1966″.