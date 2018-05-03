بالفيديو: كاسياس يلوم براهيمي بسبب إحتفاظه الكبير بالكرة

نشر الحارس الإسباني لفريق بورتو البرتغالي “إيكر كاسياس” مقطع فيديو على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي توتير على هامش مأدبة ” الشواء” التي أقامها اللاعبين إحتفالا بإقتراب الفريق من تحقيق لقب البطولة.

ومازح “كاسياس” زميله الجزائري “براهيمي” حيث لامه على إحتفاظه الكبير بالكرة، وهو ما رد عليه براهيمي بإبتسامة عريضة.

Iker #Casillas demande à #Brahimi "Pour quelles raisons tu ne lâches pas le ballon?" ? pic.twitter.com/TQBOWGkrK1 — Soccer Algeria News (@SoccerAlgeria) 3 mai 2018