لجنة الإنضباط التابعة لإتحاد الكرة الإنجليزي تعلن عن نهاية موسم سليماني

أعلنت لجنة الإنضباط التابعة لإتحاد الكرة الإنجليزي، الخميس، عن نهاية موسم اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم نيوكاسل قبل الآوان.

وسلّطت لجنة الإنضباط على سليماني عقوبة الإيقاف لِمدّة 3 لقاءات، عِلما أن فريق نيوكاسل سيُجري 3 مقابلات في بطولة إنجلترا، ويُسدل ستار الموسم الحالي.

وكان سليماني قد اعتدى على مدافع وست بروميتش كريغ داوسن، دون أن يتفطّن له حكم مباراة هذا الفريق ومضيفه نيوكاسل، السبت الماضي، ضمن إطار الجولة الـ 35 من عمر “البريمرليغ”.

ويلعب المهاجم سليماني (29 سنة) مُعارا لفريق نيوكاسل منذ جانفي الماضي وحتى الصيف المقبل، مايعني أنه سيعود إلى فريق ليستر سيتي الإنجليزي، الذي يملك عقد الدولي الجزائري حتى الـ 30 من جوان 2021.

واكتفى سليماني بِلعب 4 لقاءات مع نيوكاسل في بطولة إنجلترا للموسم الحالي، بينها مواجهة فقط شارك فيها أساسيا. وبِالضبط خاض 131 دقيقة المُرادف لِمقابلتَين ونصف مقابلة تقريبا. عِلما أن إدارة نادي نيوكاسل دفعت مبلغ 2.7 مليون أورو لِجلب سليماني، ما يعني أن الصفقة كانت فاشلة تماما.