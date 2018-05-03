“الجزائر” تُعلن ترشحها لإحتضان كأس إفريقيا للمحليين 2022

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن الجزائر ستترشح رسميا لإحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين المقررة سنة 2022.ونشر أمسية اليوم الخميس الموقع الرسمي للفاف بيان رسمي أشار فيه أن وزارة الشباب والرياضة وافقت على طلب هيئة زطشي.

بإحتضان ثاني أكبر تظاهرة كروية في القارة السمراء بعد “الكان”.

وأضاف بيان الفاف أنه سيتم وضع لجنة خاصة للإشراف على تحضير ملف ترشح الجزائر وإرساله للإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت “الشان” الأخيرة قد أُقيمت بالمغرب شهري جانفي وفيفري الماضيين وتوج بها البلد المضيف.