عن وكالة الأناضول : "الخارجية الجزائرية رفعت تقريرا مفصلا للرئيس بوتفليقة"

البلاد.نت : نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر دبلوماسي جزائري أن "​الجزائر​ تدرس تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع ​المغرب​ رداً على ما تعتبره حملة مغربية تستهدفها منذ عدة أسابيع"، مشيرا إلى أن "​وزارة الخارجية الجزائرية​ رفعت عدة توصيات لرئيس الجمهورية ​عبد العزيز بوتفليقة​ تتعلق بالأزمة مع الجارة المغرب".

ولفتت إلى أنه "من بين التوصيات تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع المغرب عبر طرد عدد من الدبلوماسيين المغاربة العاملين في الجزائر وغلق فروع قنصلية".

واستدعت الجزائر، مساء الأربعاء، السفير المغربي احتجاجًا على تصريحات وزير الخارجية المغربي ​ناصر بوريطة​، الثلاثاء، التي أعلن فيها قطع بلاده علاقاتها مع ​طهران​. وحاول بكل الطرق الزج بالجزائر وسط هذا القرار والتلميح إلى كون الأرض الجزائرية "مستباحة".

ولم يصدر أي تأكيد رسمي جزائري بخصوص الأنباء التي نقلتها وكالة الأناضول، وقد حاول "البلاد.نت" التأكد من صحة هذه الأنباء غير أن مصادر بوزارة الخارجية قالت أن "الوزير عبد القادر مساهل هو الوحيد المخوّل للحديث حول الموضوع".