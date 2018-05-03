تتويج مدرسة تاونزة العلمية بولاية غرداية في العاصمة الأردنية عمّان

توج فريق مدرسة تاونزة العلمية بولاية غرداية بالمركز الأول من جائزة أفضل عمل جماعي في فعاليات الأولمبياد الدّولي الثالث للغة الإنجليزية، التي احتضنتها جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمّان.

وقد مثل الجزائر في هذه الأولمبياد فريق طلابي من مدرسة تاونزة والتي تشارك فيه للمرة الثانية على التوالي ممثلا للجزائر، وذلك بعد تلقيها دعوة رسمية للمشاركة. ويتكون الفريق من سبعة تلاميذ من المستوى الثانوي تحت إشراف ثلاثة أساتذة في اللغة الإنجليزية من المدرسة.

وقد أبدع تلاميذ المدرسة في تقديم عروضهم ومناقشتها أمام لجان التحكيم المختصة في المحاور الخمسة للأولمبياد التي تسلط الضوء هذا العام حول موضوع "الصّحة".

وقد اتسمت المنافسات التي دامت ثلاثة أيام بالتحدي الكبير في مختلف محاور الأولمبياد بين الفرق والدول المشاركة بمجموع 64 فريقا وما يقارب عن 1000 تلميذ مشارك في هذا الحدث العلمي العالمي.