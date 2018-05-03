تراجع طفيف في اسعار البترول

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بحلول الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت غرينتش، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 73.31 دولار للبرميل بانخفاض خمسة سنتات بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

متأثرة بزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي مما يقوض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "الأوبك" لخفض الإمدادات، وإن كان احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران يبقي الأسواق في حالة من القلق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 67.92 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار جراء تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ليظهر أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت بـ 6.2 مليون برميل إلى 435.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أفريل المنصرم وهو أعلى مستوى في 2018.