أمريكا: تحطم طائرة عسكرية على متنها تسعة أشخاص

قال مسؤولون، إن طائرة شحن سي-130 تابعة لسلاح الجو في الحرس الوطني الأمريكي تحطمت، الأربعاء، قرب مدينة سافانا في ولاية جورجيا، مما أدى إلى تناثر الحطام على طريق سريع وخط للسكك الحديدية وإن من المرجح مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، إنه تأكد مقتل خمسة أشخاص، مضيفاً أن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مسؤولون، إن طائرة النقل هيركيوليز سقطت في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش) بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي على بعد 280 كيلومتراً جنوب شرقي أتلانتا.

وقال الميجور بول داهلين المتحدث باسم الحرس الوطني لمنطقة بويرتوريكو للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الطائرة كانت في مهمة تدريبية. وأضاف أنها كانت متجهة إلى أريزونا وكان من المقرر خروجها من الخدمة بعد رحلة، الأربعاء.

ورفض داهلين القول، إن كان كل التسعة الذين كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم، لكنه أقر بأن الصور التي التقطت لسقوط الطائرة “تتحدث عن نفسها”.

وكانت الطائرة تقل طاقماً من خمسة أفراد وأربعة ركاب وهم من موظفي العمليات والصيانة العسكرية وجميعهم من الحرس الوطني الجوي لمنطقة بويرتوريكو.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية السارجنت روجر بارسونس في مؤتمر صحفي، إن تحقيقاً يجرى لمعرفة سبب تحطم الطائرة.

وهذا الحادث هو الخامس الذي تتعرض له طائرة عسكرية أمريكية منذ أوائل أفريل والأول لطائرة من طراز سي-130 منذ جويلية عندما لقي 16 عسكرياً أمريكياً حتفهم في حادث تحطم في المسيسبي.

Surveillance video shows the moment a military C-130 crashed in Savannah, Georgia, on Wednesday while performing a training mission. All 9 people aboard are believed to be dead, according to a Puerto Rican government source. https://t.co/DSLtZn9d5z Video: Meadowbrook Leasing LLC pic.twitter.com/zagzLpSjfL