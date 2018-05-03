بـ 450 ألف وحدة سكنية .. هذه هي حصص سكنات عدل عبر كل ولاية

يحوي البرنامج الوطني للصيغة السكنية “عدل” الذي تشرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على إنجازه بحوالي 450 ألف سكن موزع على 48 ولاية ونالت ولاية الجزائر نصيب الأسد من هذه الصيغة بحصة قدرها 170350 وحدة سكنية، في حين تحل ولاية إيليزي المرتبة الأخيرة بـ 15 وحدة سكنية فقط.

وكشفت وكالة عدل عن الحصص الخاصة بكل ولاية من الوطن، حيث تحوي ولاية أدرار على 430 وحدة. أما ولاية الشلف فلها 8200 وحدة في حين تبلغ حصة ولاية الأغواط 2000 وحدة أما ولاية أم البواقي فقدرت حصتها بـ 2700 وحدة. أما ولاية باتنة 10000 وحدة.

في حين بلغت حصة ولاية بجاية: 9900 وحدة وولاية بسكرة: 2200 وحدة ولاية بشار 1500 وحدة وولاية البليدة: 18550 وحدة وولاية البويرة: 8200 وحدة. أما ولاية تمنراست: 200 وحدة فيما ولاية تبسة: 4600 وحدة وولاية تلمسان: 8471 وحدة وولاية تيارت: 6100 وحدة. أما ولاية تيزي وزو: 12700 وحدة. فيما ولاية الجزائر بلغت حصتها 170350 وحدة أما ولاية الجلفة: 3750 وحدة وولاية جيجل: 5800 وحدة.

وبخصوص ولاية سطيف فقدرت حصتها بـ 15000 وحدة. أما ولاية سعيدة: 2606 وحدة. أما ولاية سكيكدة: 10700 وحدة وولاية سيدي بلعباس: 6900 وحدة وولاية عنابة: 12900 وحدة.

ولاية قالمة: 7800 وحدة أما ولاية قسنطينة: 16160 وحدة، ولاية مستغانم: 5700 وحدة أما ولاية المسيلة: 2900 وحدة.

فيما ولاية معسكر: 4800 وحدة أما ولاية ورقلة: 3300 وحدة. ولاية وهران: 32000 وحدة وفي ولاية البيض: 800 وحدة، ولاية اليزي: 15 وحدة أما ولاية برج بوعريريج: 4100 وحدة. ولاية بومرداس: 10400 وحدة أما ولاية الطارف: 2300 وحدة، ولاية تندوف: 24 وحدة أما ولاية تسمسيلت: 2500 وحدة، ولاية الوادي: 1200 وحدة وفي ولاية خنشلة: 2000 وحدة.

فيما ولاية سوق أهراس: 4000 وحدة وبخصوص ولاية تيبازة: 8233 وحدة ولاية ميلة: 4800 وحدة وولاية عين الدفلى: 6050 وحدة. أما بولاية النعامة: 298 وحدة أما ولاية عين تموشنت فبلغت 2600 وحدة.

فيما ولاية غرداية: 1000 وحدة. أما ولاية غليزان فبلغت حصتها 3900 وحدة.