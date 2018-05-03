سليماني لعب 130 دقيقة فقط مع نيوكاسل ولم يسجل أي هدف

كشف الموقع الالكتروني الرياضي “ليستر ماركوري” المقرب من نادي ليستر سيتي الانجليزي، عن معادلة مثيرة تخص الدولي الجزائري اسلام سليماني المعار من ليسر سيتي إلى نادي نيوكاسل الانجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال الموقع بأن هداف المنتخب الوطني لعب 130 دقيقة فقط مع نيوكاسل منذ التحاقه بصفوفه يوم 31 جانفي الماضي، وأوضح بأن قيمة إعارة اللاعب بلغت مليوني جنيه استرليني، ويتقاضى 80 ألف استرليني أسبوعيا، وأضاف ذات المصدر بأنه وفقا لهذه الأرقام، فإن سليماني حصل على 25 ألف جنيه استرليني (حوالي 400 مليون سنتيم) عن كل دقيقة لعبها في المباريات الثلاث مع نيوكاسل يونايتد!!

وانتقل اللاعب الأسبق لشباب بلوزداد إلى نيوكاسل على شكل إعارة، لكنه غاب عن الميادين بسبب إصابة على مستوى الفخذ، حرمته من اللعب طيلة شهر جانفي الماضي، واستمر غيابه عن الملاعب حتى بعد انتقاله إلى نيوكاسل، ولم يظهر في أي مباراة إلى غاية مطلع شهر أفريل المنقضي، ولم يلعب سليماني إلا ثلاث مباريات كاحتياطي.