هنا تم اتخاذ قرار قطع العلاقات المغربية الإيرانية...



تداوَل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "السيلفي" الشهير الذي نشره رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" قبل أسابيع، والذي يجمعه بكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و ملك المغرب محمد السادس. وحاول النشطاء الربط بين القرار الذي أصدره قبل يومين المغرب بشأن قطع علاقاته مع إيران، واتهام حزب الله اللبناني بتدريب و تسليح "جبهة البوليساريو" و "السيلفي الشهير"، وقالوا أن المغرب قد يكون أخذ قراره بقطع العلاقات في هذه الجلسة بالذات!!

فهل حصل ذلك فعلا؟!!